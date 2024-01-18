В Удмуртии проведут подсчёт лесных обитателей

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Минприроды Удмуртии пересчитают лесных обитателей. Они определят численность 13 видов зверей и 4 видов птиц на территории республики. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов.

Среди зверей посчитают количество лосей, косуль, кабанов, рысей, волков, лисиц, куниц, хорьков, росомах, горностаев, белок и двух видов зайцев – беляка и русака. Также будут подсчитаны 4 вида птиц – рябчик, тетерев, глухарь и серая куропатка.

Сотрудникам министерства предстоит пройти на лыжах более 800 учётных маршрутов общей протяжённостью 11 тысяч километров.

Полученные результаты используются для расчёта норм добычи на следующий сезон охоты. Кроме того, они позволяют оценивать состояние популяций и принимать в отношении них необходимое решение.

«Так, мониторинг помог включить сибирскую косулю в новое издание Красной книги Удмуртии. Теперь этот вид полностью запрещен к добыче», — поделился Денис Удалов.