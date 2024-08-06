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Врачи: лихорадку Западного Нила в России разносят бакланы и чайки

12:08, 06 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Врачи: лихорадку Западного Нила в России разносят бакланы и чайки
12:08, 06 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#медицина\n#здоровье\n#насекомые\n#комары\n#птицы
Фото: ИА "Сусанин"
32
0

С птицами контактируют комары, которые затем нападают на людей.

Москва. Бакланов и чаек назвали главными разносчиками лихорадки Западного Нила в России. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Медики рассказали изданию, что возбудители заболевания живут в организмах птиц. От них заражаются комары, и далее инфекция переходит на людей. На такой путь распространения лихорадки указывают случаи, когда симптомы заболевания обнаруживаются у пациентов после того, как они побывали на природе и были покусаны насекомыми.

В настоящее время в России выявлено 19 случаев лихорадки Западного Нила. При этом в Татарстане заразились 14 человек, 3 — в Рязанской области, еще 2 — в Астраханской. 

У пациентов наблюдается повышение температуры тела, общая слабость, сильная боль в области головы, глазных яблок, а также в мышцах, пояснице, суставах. 

12:08, 06 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#медицина\n#здоровье\n#насекомые\n#комары\n#птицы