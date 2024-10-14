Жителям Удмуртии напомнили, как помочь лебедям на замерзающих водоёмах

Ижевск. Удмуртия. В Минприроды Удмуртии ответили на основные вопросы на тему — как помочь лебедям на замерзающих водоёмах. Инструкцией специалисты поделились в соцсетях министерства.

Во-первых, не стоит паниковать. Лебедям не страшны холода, они спокойно переносят низкие температуры. Холодная вода не мешает им питаться и набираться сил перед дальним перелётом.

Во-вторых, не нужно пытаться «спасти» лебедя самостоятельно. Птицу нельзя забрать с озера и подселить к домашним уткам в сарай. Птицы обязательно улетят самостоятельно, когда сами посчитают нужным.

Исключительными случаями, когда стоит обратиться за помощью, — если птица вмёрзла в лёд или если она ранена. Сообщить можно по телефону Минприроды УР (3412) 72-34-41.

«Неоднократные выезды специалистов Минприроды Удмуртии на замерзающие водоёмы, на которых были замечены лебеди, свидетельствуют о фактах позднего отлёта этих птиц в нашей республике. Мы держим на контроле места, где отмечается их пребывание и продолжаем наблюдение», — заверили в министерстве.

Напомним, ранее Зоопарк Удмуртии сообщал, что в учреждение стало поступать много звонков и сообщений от жителей с просьбой спасти лебедей.