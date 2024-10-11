Жителей Удмуртии просят не переживать за оставшихся на водоёмах лебедей

Ижевск. Удмуртия. В зоопарк Ижевска стало поступать много звонков и сообщений с просьбами о спасении лебедей. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Жители Удмуртии беспокоятся за птиц, которых замечают на водоёмах республики. Но специалисты просят не поднимать панику, так как лебеди часто остаются на водоемах до появления льда. Когда вода начинает покрываться льдом, птицы перемещаются в центральные части водохранилищ или в проточные места. Отмечается, что холодная вода не мешает лебедям питаться и набираться сил перед перелётом.

«Задержка лебедей на водоёмах в это время — это нормальное явление. Они улетят сами, когда посчитают это необходимым. Если вы заметили лебедей на пруду в вашем районе, не упустите возможность понаблюдать за ними. Если птицы здоровы, они улетят, когда придёт их время», — комментируют сотрудники зоопарка Ижевска.

Напомним, что в декабре 2022 года сотрудники зоопарка спасли трёх лебедей, которые не смогли улететь в тёплые края из-за врождённого порока под названием «ангельские крылья». Птиц нашли в Якшур-Бодьинском и Завьяловском районах.