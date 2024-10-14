Индийский домушник привлек голубей к поиску богатых квартир

Бангалор. Индия. Голубей в качестве наводчиков использовал для своего преступного промысла серийный грабитель квартир из индийского Бангалора. Птицы помогали ему находить перспективные «объекты» для краж, пишет «Российская газета» со ссылкой на Times of India.

Мужчина по имени Манджуната прикреплял к перьям своих крылатых «подельников» миниатюрные видеокамеры с передатчиками. Голуби невольно становились «глазами» злоумышленника. Они залетали на подоконники, карнизы и балконы, а домушник определял, есть ли чем поживиться в той или иной квартире, а также – есть ли там сейчас люди. В полиции считают, что от действий вора-голубятника пострадали около 50 семей бангалорцев.

При этом у преступника была наготове отговорка на случай встречи с хозяевами или их соседями. На вопрос, что незнакомец делает в чужом доме, Манджуната отвечал, что ловит сбежавших голубей.