Птенец краснокнижных японских журавлей вылупился в зоопарке Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Ижевска у пары японских журавлей появился ещё один малыш. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Напомним, что в мае зоопарк Удмуртии отправил яйца с эмбрионами краснокнижных японских журавлей в посёлок Архара в Амурской области. Там яйца поместили в инкубатор, и в начале июня малыши появились на свет. Когда они вырастут, то журавлей выпустят на волю.

Но птицы из зоопарка Ижевска снесли ещё одно яйцо и высиживали его самостоятельно. В результате их стараний журавлик вылупился на днях.