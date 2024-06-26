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Птенец краснокнижных японских журавлей вылупился в зоопарке Ижевска

15:40, 26 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Птенец краснокнижных японских журавлей вылупился в зоопарке Ижевска
15:40, 26 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
185
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#птицы
Фото: Зоопарк Удмуртии
185
0

Самка отложила ещё одно яйцо и самостоятельно его высиживала.

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Ижевска у пары японских журавлей появился ещё один малыш. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. 

Напомним, что в мае зоопарк Удмуртии отправил яйца с эмбрионами краснокнижных японских журавлей в посёлок Архара в Амурской области. Там яйца поместили в инкубатор, и в начале июня малыши появились на свет. Когда они вырастут, то журавлей выпустят на волю. 

Но птицы из зоопарка Ижевска снесли ещё одно яйцо и высиживали его самостоятельно. В результате их стараний журавлик вылупился на днях. 

15:40, 26 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
185
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#птицы