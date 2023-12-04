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Пострадавшая в ДТП в Удмуртии смогла добиться компенсации морального вреда в размере более 400 тысяч рублей

10:08, 04 декабря, 2023
Пострадавшая в ДТП в Удмуртии смогла добиться компенсации морального вреда в размере более 400 тысяч рублей
10:08, 04 декабря, 2023
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#полиция\n#компенсация\n#моральный вред\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
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В 2019 году полицейский на служебном автомобиле сбил женщину, после чего скрылся с места происшествия.

Ижевск. Удмуртия. Можгинский районный суд взыскал более 400 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что в октябре 2019 года полицейский в состоянии опьянения сбил женщину на пешеходном переходе в Ижевске, после чего скрылся с места происшествия. В результате аварии потерпевшая получила тяжёлые травмы.

Учитывая серьёзность нарушения, суд взыскал с работодателя ответчика компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Также в пользу родителей женщины, как близких родственников, переживающих о её здоровье, взыскали по 125 тысяч рублей.

10:08, 04 декабря, 2023
620
0
#полиция\n#компенсация\n#моральный вред\n#Удмуртия