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В Балезино ушла вода, подтопившая 8 придомовых участков

18:02, 01 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Балезино ушла вода, подтопившая 8 придомовых участков
18:02, 01 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
108
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#паводок\n#подготовка
Фото: vk.com/semenov_yaroslav78
108
0

Прогнозируется подтопление в Малопургинском районе, все службы РСЧС находятся в режиме повышенной готовности.

Балезино. Удмуртия. В Балезино вода ушла с подтопленных территорий восьми частных домов. Об этом рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Напомним, что подтопление зафиксировали 29 марта. Вода отошла благодаря расчистке водоотводных канав и труб. 

В настоящий момент в Кезском районе подтопленным остается участок дороги Полом-Поломское длиной 350 м. На месте разлилась река Чепца, и сейчас вода еще прибывает. Подтопление не прервало транспортное сообщение с населенными пунктами, автомобили проезжают в объезд.

Сейчас внимание сосредоточено на Малопургинском районе, где прогнозируют подтопление 8 дворов. Специалисты обошли местных жителей и напомнили о действиях в случае подтопления. Также службы РСЧС района приведены в режим повышенной готовности. На случай ЧС подготовлен план эвакуации населения и пункты временного размещения. 

18:02, 01 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
108
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#паводок\n#подготовка