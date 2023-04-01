В Балезино ушла вода, подтопившая 8 придомовых участков

Балезино. Удмуртия. В Балезино вода ушла с подтопленных территорий восьми частных домов. Об этом рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что подтопление зафиксировали 29 марта. Вода отошла благодаря расчистке водоотводных канав и труб.

В настоящий момент в Кезском районе подтопленным остается участок дороги Полом-Поломское длиной 350 м. На месте разлилась река Чепца, и сейчас вода еще прибывает. Подтопление не прервало транспортное сообщение с населенными пунктами, автомобили проезжают в объезд.

Сейчас внимание сосредоточено на Малопургинском районе, где прогнозируют подтопление 8 дворов. Специалисты обошли местных жителей и напомнили о действиях в случае подтопления. Также службы РСЧС района приведены в режим повышенной готовности. На случай ЧС подготовлен план эвакуации населения и пункты временного размещения.