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Талые воды подтопили 8 придомовых территорий в Балезино

18:20, 29 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Талые воды подтопили 8 придомовых территорий в Балезино
18:20, 29 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
59
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#паводок\n#вода\n#дом\n#происшествие
Фото: ресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
59
0

Мониторинг обстановки проводят беспилотники.

Балезино. Удмуртия. В Балезино подтопило 8 территорий жилых домов на улице Уральской и переулке Механизаторов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Информация о происшествии поступила около 16:30. Талые воды затопили 7 придомовых территорий частных домов и территорию одного двухквартироного дома. Всего там проживают 24 человека, в том числе 6 детей.

Никто не пострадал, эвакуация не требуется. Транспортное сообщение поселка не нарушено, социально значимые объекты не подтоплены.

Администрация Балезинского района проверила подтопленные участки и пообщалась с жителями домов. На случай ухудшения ситуации муниципалитет подготовил доски для создания деревянных пешеходных трапов, организовал круглосуточный мониторинг уровня воды и спланировал 4 плавсредства.

В населенном пункте есть все необходимые силы и средства Балезинского районного звена Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Беспилотники помогают следить за обстановкой. 

18:20, 29 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
59
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#паводок\n#вода\n#дом\n#происшествие