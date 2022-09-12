Незаконный вылов леща обошелся жителю Удмуртии обязательными работами

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе осудили местного жителя, незаконно поймавшего рыбу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В конце апреля 2022 года 55-летний мужчина рыбачил на участке реки Малая Сарапулка, который является миграционным путем к месту нереста. Не имея специального разрешения, злоумышленник выловил рыболовными сетями 10 лещей.

В результате он причинил ущерб водным биологическим ресурсам на сумму 10 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 256 УК России («Незаконная добыча водных биологических ресурсов с использованием способа их массового истребления, совершенная в местах нереста и на миграционных путях к ним»). Мужчину приговорили к 240 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.