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Незаконный вылов леща обошелся жителю Удмуртии обязательными работами

12:00, 12 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
Незаконный вылов леща обошелся жителю Удмуртии обязательными работами
12:00, 12 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
39
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#рыбалка\n#нарушение\n#уголовное дело
Фото: unsplash.com
39
0

Мужчина поймал 10 лещей на территории миграционного пути рыбы к месту нереста.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе осудили местного жителя, незаконно поймавшего рыбу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики. 

В конце апреля 2022 года 55-летний мужчина рыбачил на участке реки Малая Сарапулка, который является миграционным путем к месту нереста. Не имея специального разрешения, злоумышленник выловил рыболовными сетями 10 лещей. 

В результате он причинил ущерб водным биологическим ресурсам на сумму 10 тыс. рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 256 УК России («Незаконная добыча водных биологических ресурсов с использованием способа их массового истребления, совершенная в местах нереста и на миграционных путях к ним»). Мужчину приговорили к 240 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.

12:00, 12 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
39
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#рыбалка\n#нарушение\n#уголовное дело