За выходные в Удмуртии выявили 12 нарушений в области охоты и оборота оружия

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 19 по 21 августа выявлено 11 фактов нарушения правил охоты и одно нарушение в области оборота оружия. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Нарушения законодательства обнаружили инспекторы Госохотнадзора Минприроды Удмуртии, сотрудники полиции и центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Удмуртии во время рейдов.

Специалисты патрулировали общедоступные, закрепленные охотничьи угодья и другие территории, где обитают охотничьи животные. За 3 дня они проверили более 500 охотников.

По факту 12 выявленных правонарушений возбуждены административные дела. Злоумышленники получат штраф в размере до 4 тыс. рублей или их лишат права охотиться на срок до 2 лет.

Напомним, что с 20 августа в Удмуртии открылся сезон охоты на пернатую дичь.

Также в регионе с 1 августа действуют новые лимиты и квоты отстрела животных. В этом сезоне охотники могут добыть 1469 голов лося, 218 барсуков, 13 выдр и 5 рысей. Из-за роста численности сибирских косуль, охотникам позволили подстрелить одну особь. Такие лимиты будут действовать до 1 августа 2023 года.

Помимо этого, до 31 марта 2023 года в Удмуртии разрешено охотиться на волка, а до конца 2022 года — на медведя, за сезон можно подстрелить 253 косолапых.

По данным охотоведов, каждый год добывается гораздо меньше животных, чем установлено в лимитах. В 2021 году охотники региона освоили лимиты на добычу медведя только на 52%, рыси — на 50%, а барсука — на 64%.