Сезон охоты на пернатую дичь откроется в Удмуртии 20 августа

Продлится он до конца года.
Ижевск. Удмуртия. В субботу, 20 августа, на территории Удмуртии откроется сезон летне-осенней охоты на пернатую дичь. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды республики.
«Это самый длительный из всех охотничьих периодов продлится до 31 декабря 2022 года», — отметили в министерстве.
Основными объектами любительской и спортивной охоты в данный период будут являться следующие виды дичи:
- боровая (глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп);
- водоплавающая (гуси, утки, лысуха, камышница);
- болотно-луговая (дупель, бекас, гаршнеп, коростель);
- полевая (перепел, вяхирь).
В соответствии с правилами, охотник обязан иметь при себе:
- охотничий билет;
- разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия;
- разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а также в случае осуществлении охоты в закреплённых охотничьих угодьях путёвку (договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства).
Разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Удмуртии можно получить:
- лично при непосредственном обращении в Минприроды или через уполномоченного представителя;
- направить заявление и документы по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения;
- направить в электронном виде при заполнении заявления на Региональном портале госуслуг (https://clck.ru/duoNU), а также с использованием многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики
Разрешения на добычу охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях выдают непосредственно охотпользователи.
Принимая во внимание массовое скопление охотников в охотничьих угодьях, министерство призывает соблюдать требования правил охоты, требования техники безопасности при осуществлении охоты и при обращении с орудиями охоты, охотничью этику, требования пожарной безопасности.