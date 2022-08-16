Сезон охоты на пернатую дичь откроется в Удмуртии 20 августа

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 20 августа, на территории Удмуртии откроется сезон летне-осенней охоты на пернатую дичь. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды республики.

«Это самый длительный из всех охотничьих периодов продлится до 31 декабря 2022 года», — отметили в министерстве.

Основными объектами любительской и спортивной охоты в данный период будут являться следующие виды дичи:

- боровая (глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп);

- водоплавающая (гуси, утки, лысуха, камышница);

- болотно-луговая (дупель, бекас, гаршнеп, коростель);

- полевая (перепел, вяхирь).

В соответствии с правилами, охотник обязан иметь при себе:

- охотничий билет;

- разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия;

- разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а также в случае осуществлении охоты в закреплённых охотничьих угодьях путёвку (договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства).

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Удмуртии можно получить:

- лично при непосредственном обращении в Минприроды или через уполномоченного представителя;

- направить заявление и документы по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения;

- направить в электронном виде при заполнении заявления на Региональном портале госуслуг (https://clck.ru/duoNU), а также с использованием многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях выдают непосредственно охотпользователи.

Принимая во внимание массовое скопление охотников в охотничьих угодьях, министерство призывает соблюдать требования правил охоты, требования техники безопасности при осуществлении охоты и при обращении с орудиями охоты, охотничью этику, требования пожарной безопасности.