Итоги дня: начало охоты на дичь и близость чумы свиней к Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро 16 августа, в Удмуртии выявили 151 новый случай заражения коронавирусом. Скончался один 81-летний мужчина.

«Что за дичь?»

Сезон охоты на пернатую дичь стартует в Удмуртии 20 августа. До конца года при наличии соответствующих документов можно будет подстрелить глухаря, утку, перепела и вальдшнепа.

«Чьи кости?»

Рабочие во время прокладки газопровода в Увинском районе обнаружили человеческие кости. Останки были закопаны рядом с жилым домом в селе Киби-Жикья.

«Это какой маршрут?»

В Глазове изменят транспортную схему и сеть автобусных маршрутов. Планируется, что горожане смогут опробовать «новинку» осенью 2023 года.

«А может, бахнем?»

На оборонном форуме «Армия-2022» 11 предприятий Удмуртии представили свою продукцию. Среди образцов есть зенитные комплексы, стрелковое оружие и беспилотники.

«Аккуратненько подхрюкивают»

Очаг африканской чумы свиней обнаружили в 33 км от Удмуртии. Восемь случаев заболевания животных подтвердились в Татарстане.