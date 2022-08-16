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Итоги дня: начало охоты на дичь и близость чумы свиней к Удмуртии

18:10, 16 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Итоги дня: начало охоты на дичь и близость чумы свиней к Удмуртии
18:10, 16 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#итоги
Фото: unsplash.com
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Главные новости вторника.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро 16 августа, в Удмуртии выявили 151 новый случай заражения коронавирусом. Скончался один 81-летний мужчина.

 

«Что за дичь?»

Сезон охоты на пернатую дичь стартует в Удмуртии 20 августа. До конца года при наличии соответствующих документов можно будет подстрелить глухаря, утку, перепела и вальдшнепа.

 

«Чьи кости?»

Рабочие во время прокладки газопровода в Увинском районе обнаружили человеческие кости. Останки были закопаны рядом с жилым домом в селе Киби-Жикья.

 

«Это какой маршрут?»

В Глазове изменят транспортную схему и сеть автобусных маршрутов. Планируется, что горожане смогут опробовать «новинку» осенью 2023 года.

 

«А может, бахнем?»

На оборонном форуме «Армия-2022» 11 предприятий Удмуртии представили свою продукцию. Среди образцов есть зенитные комплексы, стрелковое оружие и беспилотники.

 

«Аккуратненько подхрюкивают»

Очаг африканской чумы свиней обнаружили в 33 км от Удмуртии. Восемь случаев заболевания животных подтвердились в Татарстане.

18:10, 16 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
621
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#итоги