Очаг африканской чумы свиней обнаружили в 33 км от Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Специалисты опасаются, что вирус африканской чумы свиней попадет с территории Татарстана в Удмуртию. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

С 7 по 11 августа на территории Республики Татарстан подтвердились 8 случаев чумы свиней. Последний очаг, где погибли дикие кабаны, находится в 33 км от границы с Кизнерским районом Удмуртии. В трех эпизоотических очагах установили карантин.

Из-за неблагополучной ситуацией есть риск, что возбудитель занесут в Удмуртию. Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики сообщает, что сельским хозяйствам нужно соблюдать меры по повышению биологической защищенности объектов свиноводства, содержать свиней по правилам и выполнять требования по профилактическим, диагностическим и ограничительным мероприятиям. Все это поможет предотвратить распространение заболевания и ликвидировать очаги африканской чумы свиней.

О подозрении на заболевание свиней и в случае их падежа нужно сразу сообщать в управление по круглосуточному телефону 8-800-222-17-16. Также можно обратиться в межрайонные станции по борьбе с болезнями животных.