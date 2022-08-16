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Во время прокладки газопровода в Удмуртии рабочие нашли человеческие кости

12:10, 16 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Во время прокладки газопровода в Удмуртии рабочие нашли человеческие кости
12:10, 16 августа, 2022
Екатерина Сентемова
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#Ува\n#Удмуртия\n#гибель людей\n#человеческие останки
Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике
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Останки были закопаны рядом с жилым домом в селе Киби-Жикья.

Ува. Удмуртия. В Увинском районе во время земляных работ были найдены скелетированные человеческие останки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике в соцсети «ВКонтакте». 

Останки обнаружили 15 августа недалеко от жилого дома в селе Киби-Жикья Увинского района. Специалисты проводили работы по прокладке газопровода, когда нашли в земле фрагменты черепа и костей.

По данному факту для выяснения всех обстоятельств следователи начали проверку.

Напомним, что 9 августа во время высадки елей в Увинском районе обнаружили человеческий череп, фрагменты костей и одежды.

12:10, 16 августа, 2022
Екатерина Сентемова
198
0
#Ува\n#Удмуртия\n#гибель людей\n#человеческие останки