Во время прокладки газопровода в Удмуртии рабочие нашли человеческие кости

Ува. Удмуртия. В Увинском районе во время земляных работ были найдены скелетированные человеческие останки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике в соцсети «ВКонтакте».

Останки обнаружили 15 августа недалеко от жилого дома в селе Киби-Жикья Увинского района. Специалисты проводили работы по прокладке газопровода, когда нашли в земле фрагменты черепа и костей.

По данному факту для выяснения всех обстоятельств следователи начали проверку.

Напомним, что 9 августа во время высадки елей в Увинском районе обнаружили человеческий череп, фрагменты костей и одежды.