Пожилой пациент с ковидом скончался в Удмуртии

За сутки выявлен 151 новый случай заражения коронавирусом.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 151 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».
Среди новых заболевших 42 жителя старше 65 лет. Отметим, что в ковид-центры госпитализировали 4 человека, при этом в поликлиниках проходят лечение 1 837 пациентов.
72 пациента сейчас остаются в состоянии средней степени тяжести, два — в тяжелом. К ИВЛ никто не подключен.
За сутки выписали 86 человек. Скончался один пациент — 81-летний мужчина.
Вакцинировались от ковида 700 376 жителей Удмуртии.
Отметим, что получить консультацию по поводу лечения можно по номеру 8-800-100-24-47.