11 предприятий Удмуртии представили свою продукцию на оборонном форуме «Армия-2022»

Москва. 11 компаний из Удмуртии представляют военно-промышленный потенциал республики на оборонном форуме «Армия-2022». Крупнейшая в России выставка вооружений, гражданской техники и продукции двойного назначения стартовала 15 августа в подмосковной Кубинке, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Так, Ижевский электромеханический завод «Купол» представил свою главную продукцию – зенитные ракетные системы и комплексы подготовки их боевых расчетов. Среди них одно из самых эффективных средств ПВО в мире – ЗРК «Тор-М2». Его дополняет тренажер по управлению этим комплексом для командира и оператора.

Сарапульский электрогенераторный завод предлагает ознакомиться со своей линейкой гидравлического, пневматического и электрооборудования. Среди новинок от сарапульских инженеров – токосъемники для беспилотных летательных систем.

Группа компаний «Беспилотные системы» представляет авиационные беспилотники широкого спектра применения, а также средства управления и программного обеспечения для воздушных дронов. В числе новых разработок предприятия – компактный винтовой беспилотник Supercam X4. Изделие способно находиться в воздухе до 40 минут, проводить мониторинг на расстоянии до 4 км в любое время суток, а его работе не помешают умеренный дождь и снегопад.

Наибольшее по числу образцов представительство из удмуртских предприятий традиционного у концерна «Калашников», на нынешний форум концерн привез более 120 наименований своих изделий. Это новейшие образцы ракетно-артиллерийских систем и стрелкового оружия, в том числе автомат АК-308, снайперская винтовка Чукавина, пистолета-пулемета ППК-20, а также усовершенствованный автомат АК-12.

«Калашников» также обозначит свое присутствие на рынке беспилотных летательных аппаратов продукцией компании ZALA AERO. В рамках форума будут проведены презентации моделей гусеничных и колесных машин для зенитно-ракетных комплексов «Бук», «Тор», комплекса артиллерийской разведки «Зоопарк» и ряд других систем.

«ГТИ – Проектное бюро» демонстрирует на своем стенде специальные кресла для экипажа и пассажиров водных судов, в том числе скоростных, а также для сухопутной техники.

«КБЭ XXI ВЕКА» представляет изделия для авиационной промышленности, в их числе защитная автоматика для предотвращения выхода из строя бортовой кабельной сети самолетов и вертолетов.

Ижевская «Фабрика им. Мебеля» предлагает оценить армейскую мебель собственного производства, которая сегодня поставляется во многие воинские части и охранные предприятия.