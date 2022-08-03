Ижевск. Удмуртия. Ижевские рестораторы прокомментировали вопрос ухода импортного алкоголя из заведений. Ранее RT со ссылкой на «Коммерсант» сообщил, что импорт крепкого алкоголя в Россию по итогам шести месяцев 2022 года сократился на 34,4% — до 32,65 млн литров по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Отмечается, что наиболее заметно сократились поставки зарубежного виски (на 48,4%), водки (41,7%) и ликёров (36,6%). Импорт текилы, настоек, фруктовых дистиллятов и других категорий снизился на 34,5% — до 4,83 млн литра. Поставки рома в Россию сократились на 1,8%, до 2,89 млн литра.

Бар-менеджер ижевского ресторанного холдинга Welcome-Group Сергей Филиппов рассказал «Сусанину», что самая тяжёлая ситуация была в марте 2022 года, когда в моменте 90% всех импортёров прекратили отгрузки по всему импортному алкоголю.

«Выбирали только остатки у дистрибьюторов на складах. В апреле после стабилизации курса рубля почти все начали отгружать, за исключением некоторых компаний, решивших приостановить, а потом и прекратить деятельность в России», — отметил собеседник.

Среди прекративших импорт, например, компании «Браун Форман» с их продукцией — «Джек Дениелс», «Финляндия»; «Диаджио» — виски «Беллс», «Бушмилс», ром «Капитан Морган»; «Деновью» — «Маккалан», «Акентошен», «Джим Бим».

«Их с нами больше нет, поэтому, если видите данные бренды на полках в барах, с полок данный товар исчезнет», — сказал Сергей Филиппов.

Говоря о ситуации на начало августа 2022 года, он отметил, что у основных крупных импортёров остатки 60-80% позиций до конца года есть. Что будет дальше, ответить объективно никто не может, однако работа в направлении обеспечения логистики в Россию со стороны импортёров ведётся. Например, компания «Бакарди» уже подтвердила возобновление канала импорта по некоторым своим позициям.

Собеседник «Сусанина», говоря о видах алкоголя, признался, что самая сложная ситуация на сегодняшний день обстоит с текилой, так как логистическое плечо по данному продукту самое длинное, а аналогов текилы другие страны не производят.

«Джины, импортные водки — тут никаких проблем в замене на отечественный продукт с качественными и вкусовыми характеристиками, не уступающими импортным аналогам, нет. Виски — рынок в России в начале года перенасыщен, огромное количество видов, сортов, релизов. На сегодняшний день некоторые позиции продолжают импортироваться, есть некоторые интересные российские производители с достойным продуктом», — рассказал бар-менеджер, подчеркнув, что начинает активизироваться азиатский рынок — Индия и Тайланд.

«Единственное, что пропадёт — это бурбон, но что-то подсказывает, что не на долго, — рассказал Сергей Филиппов. — Ром — по аналогии с виски — много производителей и вариантов».

Вина и коньяки, по словам собеседника, продолжают поставляться на рынок, «Грузия точно не пропадёт». Старый Свет — ЕС ограничил стоимость бутылки для разрешённого экспорта в Россию суммой в 300 евро (на момент публикации — 18,8 тыс. руб. — прим. ред.).

«Давайте откровенно, таких вин и до ограничения на полках ресторанов было не больше 1%. Новый Свет — тут всё будет зависеть от возможности логистики, но ко всему вышесказанному стоит добавить, что за последние семь лет рынок российского виноделия не просто развился — он находится в конкурентном состоянии с большинством иностранных производителей, а мы ещё в 2015 году начали продвигать проект «Российское вино» у себя в ресторанах — время показало, что не зря», — отметил Сергей Филиппов.

В кластере импортного пива, по его словам, появляются новые марки из новых стран, пивные гиганты переводят импортные сорта на лицензии с варкой в России. На вопрос «Сусанина» о возможности начать легально продавать в заведениях общепита национальный удмуртский алкоголь, собеседник ответил отрицательно.

«По поводу лицензирования кумышки, к сожалению, ГОСТов по производству данного продукта нет, как и объёмов производства. С нашим законодательством осуществить такое очень сложно. Плюсом ко всему мы с командой старших барменов заведений ресторанного холдинга Welcome Group в течение трёх последних месяцев подбирали аналоги импортного алкоголя в коктейлях на ингредиенты местного и российского производства, получив весьма достойную альтернативную барную карту. Прошлым летом даже запускали специальное меню из удмуртских продуктов с использованием варся и других местных алкогольных специалитетов», — отметил собеседник.

Резюмируя, Сергей Филиппов подчеркнул, что ситуация с импортным алкоголем на сегодняшний день всё же остается неопределённой, но общепит Ижевска готов уже практически к «любым вариантам развития событий», поэтому напитки из меню не пропадут.

Редакция «Сусанина» напоминает, что чрезмерное употребление алкоголя, спиртных напитков и пива может нанести вред здоровью.