Жителя Удмуртии подозревают в даче взятки полицейскому для получения информации об умерших

Завьялово. Удмуртия. Экс-полицейский из Ижевска подозревается в даче взятки сотруднику МВД. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртской Республике.

39-летний мужчина ранее работал в полиции и брал взятки за передачу ритуальным агентствам сведений об умерших. Его привлекли к уголовной ответственности.

После увольнения со службы подозреваемый начал работать водителем-экспедитором в одном из ритуальных агентств. 15 июля мужчина приехал в Завьялово, чтобы дать полицейскому взятку 15 тыс. рублей. В обмен на деньги он надеялся получить служебную информацию об умерших гражданах, но сотрудник МВД отказался от взятки и задержал злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК России («Дача взятки»). В настоящее время решается, какую меру пресечения применить к подозреваемому. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, данный факт был выявлен сотрудниками ОРЧ собственной безопасности МВД по Удмуртской Республике. Сотрудник был уволен из органов внутренних дел в марте 2019 года по отрицательным мотивам.

Напомним, что в начале 2021 года в Удмуртии осудили двух экс-полицейских, которые также за деньги «сливали» информацию об умерших гражданах.