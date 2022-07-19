Капремонт моста через реку Сива начали в Удмуртии

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе начали капитально ремонтировать мост через реку Сива. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

Работы стоимостью 87 млн рублей ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В результате дорожники обновят 100 погонных метров.

Мост построили 50 лет назад и сейчас он уже не соответствует требованиям безопасности, его грузоподъемность всего 23 т. На объекте нет тротуаров и искусственного освещения.

«Данный мост через реку Сива давно требовал капитального ремонта, поскольку мост ведет к крупным промышленным предприятиям, на него ложится большая нагрузка, мы даже сейчас можем видеть, что трафик движения очень большой», — отметила активист региональной общественной организации «Автомобилисты Удмуртии» Анастасия Карманова.

Обследование моста показало, что опоры сооружения уже не жизнеспособны, поэтому строители будут их укреплять, а для увеличения грузоподъемности они установят дополнительное свайное основание.

«К этим работам мы уже приступили, и в ближайшие 2-2,5 месяца у нас все основные действия будут вестись под мостом. Также сделаем уширение моста с устройством с двух сторон тротуаров. Планируем завершить все работы в 2023 году», — прокомментировал начальник отдела организации, ремонта и содержания искусственных дорожных сооружений КУ УР «Управтодор» Максим Зоренко.

Также во время ремонта специалисты заменят все 48 пролетных строений, обработают сооружение от коррозии и отремонтируют участки сопряжения моста с насыпью.

Через два месяца, когда строители закончат работать с опорами и начнут менять пролетные строения, на мосту поставят светофор и организуют реверсивное движение. Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и не превышать допустимую грузоподъёмность.

Напомним что в регионе также в рамках нацпроекта БКД ремонтируют мост через реку Иж в селе Яган и мост через реку Кизнерка.