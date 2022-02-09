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Экс-сотрудника ижевской полиции осудили за кражу автомобильного топлива

11:10, 09 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
Экс-сотрудника ижевской полиции осудили за кражу автомобильного топлива
11:10, 09 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
527
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#сотрудники\n#кража\n#уголовное дело\n#бензин\n#штрафы
Фото: twenty20.com
527
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ГСМ предназначалось для служебного авто.

Ижевск. Удмуртия. Работавшего в полиции жителя Ижевска осудили за кражу казенного топлива, предназначенного для служебного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Обвиняемый занимал должность сотрудника материально-технической части отдельного батальона дорожной полиции. Пользуясь своим служебным положением, он воровал вверенные ему горюче-смазочные материалы.

Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата»).

Обвиняемый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Как добавили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, факт был выявлен сотрудниками ОРЧ собственной безопасности МВД по Удмуртской Республике и Управления ФСБ России по Удмуртской Республике. Данный сотрудник был уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

11:10, 09 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
527
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#сотрудники\n#кража\n#уголовное дело\n#бензин\n#штрафы