За текущую зиму в Ижевске составили 137 протоколов в адрес управляек

Ижевск. Удмуртия. С начала зимы в Ижевске в отношении управляющих компаний составлено 137 протоколов о нарушениях Правил благоустройства города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Больше всех протоколов имеет Городская управляющая компания — 18 штук, 8 протоколов у ЖРП № 8, по 7 у УК «Гарантсервис» и УК «Ижкомцентр», 6 — у Ижевской управляющей компании, по 5 — у УК «Мегаполис», УК «Вест-Снаб» и УК «Коммунальщик».

Всего протоколы об административном правонарушении составлены в отношении 55 управляющих компаний и ТСЖ, еще 32 дела находятся на рассмотрении.

Напомним, в обязанности УК, товариществ собственников жилья и подрядных организаций входят своевременная очистка кровель домов от снега и сосулек, содержание тротуаров, пешеходных дорожек, проездов на придомовой территории, уборка и вывоз снега.

Для выявления нарушений административная инспекция Ижевска каждый день выходит на проверку зимней уборки на придомовых и муниципальных территориях.

Касаемо «зимних составов» за сезон был выявлено 339 нарушений правил благоустройства Ижевска. 110 виновных лиц заплатят штрафы почти на 2 млн рублей.