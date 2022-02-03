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В пяти районах Удмуртии переселение из аварийного жилья отстаёт почти на 80%

17:20, 03 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
В пяти районах Удмуртии переселение из аварийного жилья отстаёт почти на 80%
17:20, 03 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
801
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#аварийное жилье
Фото: ИА "Сусанин"
801
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За отсутствие координации работы ведомств прокуратура внесла представление председателю правительства республики.

Ижевск. Удмуртия. Переселение граждан из аварийного жилья в Удмуртии проводится ненадлежащим образом. Об этом сообщила прокуратура республики в четверг, 3 января.

Ведомство проверило исполнение региональной программы в сфере переселения граждан из аварийного жилищного фонда и проведении капитального ремонта, установив факты нарушения сроков реализации программных мероприятий, несвоевременного заключения договоров на проведение капремонта, отсутствия необходимого контроля за проведением подрядными организациями строительных работ.

Например, в Алнашском, Балезинском, Глазовском, Завьяловском и Игринском районах мероприятия программы переселения граждан из аварийного жилья выполнены всего на 22% от запланированного.

Из-за отсутствия координации работы заинтересованных в реализации ведомств прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона председателю правительства Удмуртии Ярославу Семёнову.

17:20, 03 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
801
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#аварийное жилье