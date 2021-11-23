Житель Можгинского района ударил пенсионерку ножом и похитил у нее около 100 тысяч рублей

Потерпевшая была госпитализирована.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе задержали грабителя, ударившего хозяйку дома ножом и похитившего ее деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В одной из деревень Можгинского района в дом 64-летней женщины проник мужчина с медицинской маской на лице. Неизвестный потребовал у хозяйки отдать ему деньги, но она воспротивилась и сдернула с нападавшего маску. Тогда мужчина достал нож и ударил женщину несколько раз в область головы и тела. После этого он похитил около 100 тыс. рублей и скрылся.

Пострадавшая была госпитализирована в Можгинскую районную больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК России («Разбой»). Полиции удалось задержать нападавшего на территории соседнего населенного пункта, где он скрывался у своего знакомого. 47-летнего неработающего мужчину, который проживал в одной деревне с потерпевшей, поместили в изолятор временного содержания. За совершенное преступление ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.