Жителя Удмуртии задержали за незаконную вырубку деревьев

Он причинил ущерб на 640 тыс рублей.

Шаркан. Удмуртия. Житель села Шаркан незаконно вырубил сырорастущие деревья: ели, сосны и березы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года в лесном массиве около деревни Старые Быги.

Подозреваемого 28-летнего мужчину удалось задержать уже после совершенного преступления. На месте рубки сотрудники полиции обнаружили древесину, лесовоз, трактор и бензопилу. Часть древесины обвиняемый успел вывезти и продать на пилораму.

Причиненный лесничеству ущерб составил 640 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»). За совершенное преступление обвиняемого могут лишить свободы на срок до 7 лет или назначить штраф до 1 млн рублей.

Напомним, что в начале 2021 года в Удмуртии задержали группу «черных лесорубов», которые незаконно вырубили более 250 деревьев.