В Удмуртии с понедельника похолодает до -5 градусов

Выходные будут дождливыми.

Ижевск. Удмуртия. С понедельника, 25 октября, в Удмуртии похолодает до -5 градусов Цельсия. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Гидрометцентра.

В выходные на погоду в Удмуртии будет влиять тёплый сектор североатлантического циклона. В ночь на субботу, 23 октября, температура воздуха будет на уровне +4…+9 градусов Цельсия, а днём поднимется до +7…+12 градусов. Местами возможны дожди с порывами ветра до 11-14 м/с.

В воскресенье, 24 октября, по республике пройдёт холодный фронт с небольшими дождями. Ветер утихнет до 10-12 м/с. Температура ночью составит 0…+5 градусов, а днём +4…+9 градусов.

В понедельник, 25 октября, ожидаются дожди с мокрым снегом. Днём и ночью похолодает до 0…+5 градусов.

Предварительный прогноз на 26-27 октября показывает снижение температуры воздуха ночью до -5 градусов, днём же она составит 0…+5. Пройдёт небольшой снег.