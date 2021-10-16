Народное голосование провёл журнал «Агропром Удмуртии».

Ижевск. Удмуртия. Обладателем звания «Агрономом года» в Удмуртии стал Андрей Родионов из Вавожского района. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

Народное голосование в соцсетях провёл с 6 по 12 октября журнал «Агропром Удмуртии». Изначально на звание номинировали 20 специалистов из разных районов республики. За звание боролись достойные представители профессии – этот топ-20 был выбран на основе результатов деятельности, опыта работы, публичности.

В ходе борьбы Андрей Родионов из СХПК «Колос» в Вавожском районе набрал максимальное количество голосов-лайков от пользователей «ВКонтакте» под фото – более 1,4 тыс. Его главным соперником стал Пётр Усков из СПК «Мир» Дебёсского района – у него на момент окончания голосования было 1,3 тыс. голосов.

«Надо признать, активно "болели" и поддерживали Андрея Валерьевича и его коллеги. В группе хозяйства "Колос" сообщается: Андрей Валерьевич! У вас прекрасная команда болельщиков, друзей, знакомых, тех, кто искренне хотел вашей победы. В гонку за баллами включился не только многочисленный коллектив вашего предприятия, но и весь Вавожский район. Даже соперники в последний день голосования, оставив свои амбиции, решили помочь вам стать лучшим», — говорится в сообщении.