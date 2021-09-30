В Сарапуле следователи проверят работу органа опеки

Проверку возбудили после сюжета на телевидении.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле организовали проверку после информации в СМИ о том, что орган опеки ненадлежащим образом исполняет обязанности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

29 сентября на федеральном канале показали сюжет о семье, у которой органы опеки забрали троих детей.

Пьющие сожители, брак которых не был зарегистрирован, воспитывали маленьких мальчиков-близняшек, возрастом чуть больше года, и четырехлетнюю девочку. В настоящее время мать находится в положении, но по словам близких родственников и соседей, она вместе с отцом детей постоянно выпивает алкоголь. Близнецы болеют ДЦП, о чем родительница даже не знала, а их отец не вписан в их свидетельства о рождении.

После рождения близнецов, пока им было около полугода, женщине пришлось пролежать в больнице. В это время органы опеки забирали девочку, но потом она снова вернулась домой. 12 августа 2021 года после обращения соседей органы опеки забрали всех троих детей.

Во время программы сотрудник опеки сообщил, что семью планируют сохранить и не лишать родительских прав. Для этого с ними ведется профилактическая работа.

По данному факту следственное управление СК России по Удмуртии организовала доследственную проверку. Обстоятельства бездействия должностных лиц устанавливаются.