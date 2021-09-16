Гранты для фермеров Удмуртии, обращение Путина к соотечественникам и гибель бобров от коронавируса в Монголии: новости к этому часу

Что обсуждали в республике, стране и мире со вчерашнего вечера.

Ижевск. Удмуртия. Утро четверга встречает свежей подборкой новостей. Узнаем, что обсуждали СМИ и социальные сети в последние несколько часов.

Фермерам Удмуртии дали денег на развитие

15 сентября в Ижевске поздравили победителей грантового конкурса «Агростартап-2021». Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, сертификаты на получение целевых средств на организацию и развитие производства получили 22 будущих фермера.

Стартовый капитал они смогут потратить на закупку сельхозживотных, техники, оборудования и строительство производственных помещений. Минимальная сумма поддержки составила 1,9 млн руб., максимальная – 5,7 млн руб.

Уже в этом году начинающие фермеры откроют не менее 150 рабочих мест. Это одно из обязательных условий получения гранта.

Автобус № 19 в Ижевске пойдет до СХВ

В Ижевске продлили автобусный маршрут № 19. Решение было принято по просьбам жителей микрорайона «Сельхозвыставка», сообщает пресс-служба администрации города.

С 16 сентября на финальном отрезке пути автобус № 19 пойдет от РКБ до остановки «Садоогороды», аналогично маршруту № 22, далее повернет налево по Выставочному переулку вглубь микрорайона.

На СХВ оборудована новая остановка, ее рабочее название «Выставочная». Здесь построили площадку для посадки-высадки пассажиров, установили остановочный павильон и дорожные знаки, расширили разворотное кольцо.

Увеличение дистанции для автобусов № 19 позволит разгрузить маршрут № 22, перегруженный в часы пик.

Обращение к нации

Работа депутатов требует высочайшего профессионализма и исключает популизм и пустословие, подчеркнул президент России 16 сентября. Владимир Путин обратился к соотечественникам накануне выборов в Государственную Думу, сообщают «Известия».

Чтобы отвечать на современные вызовы, России нужен сильный авторитетный парламент, работающий в интересах населения, заявил глава государства. Он назвал выборы нового состава Госдумы, которые пройдут 17, 18 и 19 сентября важнейшим событием в жизни страны.

«Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России», — отметил президент.

Строители плотин погибли от коронавируса

В Монголии выявлены первые случаи смерти животных от коронавируса. Жертвами инфекции стали бобры. Об этом пишет газета «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на информагентство «Синьхуа».

Животные, погибшие от COVID-19, содержались в Центре разведения бобров при Департаменте окружающей среды Улан-Батора. Причину падежа подтвердили результаты лабораторных исследований. Предположительно, бобры заразились от сотрудников центра.

Штаммы коронавируса обнаружили еще у 7 питомцев. У зараженных животных наблюдались кашель, насморк, истечение из глаз. Сообщается, что этих бобров удалось вылечить.

Напомним, ранее российский федеральный центр охраны здоровья животных разработал и зарегистрировал вакцину «Карнивак-Ков» – первый зарегистрированный в мире ветпрепарат против коронавируса для четвероногих.