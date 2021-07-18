Инспектора Ространснадзора обвиняют по 28 эпизодам.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии чиновница за взятки допускала водителей к перевозке опасных грузов. Уголовное дело заведено в отношении инспектора территориального отдела государственного автодорожного надзора Ространснадзора. Об этом «Интерфаксу» рассказал руководитель регионального следственного управления СК России Рустам Тугушев.

Женщина входила в состав комиссии, которая проверяла знания водителями правил перевозки опасных грузов. За взятку в размере 6 тыс. рублей шоферы получали необходимые разрешения, фактически не проходя обучение и не сдавая соответствующие экзамены, сообщил Тугушев. Чиновница вносила заведомо ложные сведения в экзаменационные протоколы. Следственными органами выявлено 28 таких преступных эпизодов.

Чиновницу обвиняют по части 2 статьи 292 Уголовного Кодекса РФ («Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства»). С нее взяли подписку о невыезде, дело направлено в суд.