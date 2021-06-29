В Удмуртии владельцев электрокаров освободили от уплаты транспортного налога

Льготу для водителей автомобилей на электротяге предложило установить Минприроды республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии владельцы электромобилей не будут платить транспортный налог. Решение ввести льготную ставку для водителей электрокаров принято на прошедшей сессии Государственного Совета республики. Платить налог за свои машины обладателям экотранспорта не придется уже за 2021 год.

Подчеркнем, транспортным налогом не облагаются только автомобили с полностью электрической силовой установкой, владельцам машин с гибридным двигателем придется платить по-прежнему.

Внести поправки в республиканское законодательство предложило министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии. Как рассказал руководитель регионального Минприроды Денис Удалов, минимизация вредного воздействия транспорта на экологию и здоровье человека является частью стратегии развития автомобильной промышленности России.

По мнению авторов законопроекта, обнуление транспортного налога будет стимулировать спрос на электромобили и сделает более привлекательным переход на транспорт, альтернативный бензиновому. Подобные законы уже приняты в ряде регионов страны.

И добавим, сегодня в республике зарегистрировано около 100 электрокаров, больше половины из них - в Ижевске. При этом в Удмуртии находится всего 8 станций для зарядки электромобилей. Компания «Лукойл» планирует установить «розетки» на всех своих АЗС в течение ближайших 5 лет.

Напомним, ранее Александр Бречалов предложил Удмуртию в качестве площадки под строительство завода «Тесла».