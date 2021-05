Александр Бречалов предложил Илону Маску разместить в Удмуртии завод «Тесла»

Пока ни один из действующих в Удмуртии ТОСЭРов не подходит американскому предпринимателю.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил Илону Маску открыть завод «Тесла» в регионе. Об этом руководитель республики сообщил на своей странице в «Твиттере».

«Илон Маск заявил о планах размещения производства тесла в России. Welcome to Udmurtia! Площадка для вас готова!» - написал он. (Welcome to Udmurtia! – «Добро пожаловать в Удмуртию»).

Еще одним постом Бречалов предложил Маску налоговые льготы и размещение в индустриальных парках. Он также сказал, что в Удмуртии – лучшие кадры в стране.

По информации Интерфакса, о потенциально возможном выходе на российский рынок американский предприниматель заявил во время марафона «Новое знание». «Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах», - сказал миллиардер.

Отметим, что в Удмуртии есть две территории опережающего социально-экономического развития с налоговыми льготами для резидентов. Однако в данный момент виды экономической деятельности ТОСЭРов Глазова и Сарапула не позволят принять производство «Теслы».

На сайте «Корпорации развития Удмуртской Республики» есть информация о пяти индустриальных и промышленных парках. Всего, по данным пресс-службы главы, 40 тысяч гектаров промышленных площадей.

Upd.: позже пресс-служба главы и правительства Удмуртии сообщила, что для строительства завода регион может предложить участок неподалеку от Ижевска площадью в 200 га.