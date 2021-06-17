В Удмуртии могут обнулить транспортный налог на электромобили

В республике зарегистрировано около 100 электромобилей.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии рассматривают возможность введения ставки транспортного налога на электромобили в размере 0%. На конец 2020 года в республике таких транспортных средств было 66, сегодня – около 100, сообщил первый заместитель председателя правительства региона Константин Сунцов. Больше половины электрических машин зарегистрировано в Ижевске.

«Правительство Удмуртской Республики думает об обнулении налога для владельцев электромобилей. Транспортного налога», - сказал он. По словам чиновника, это одна из мер по стимулированию перехода на экологически более чистый транспорт.

При этом в настоящее время в Удмуртии всего 8 станций для зарядки электромобилей. В течение пяти лет «Лукойл» планирует добавить «розетки» на все свои заправки в республике, рассказал вице-премьер.

Отметим, что при максимальной мощности двигателя в 80 кВт или 109 лошадиных сил транспортный налог в 2021 году в Удмуртии составит 3 161 рубль.

Напомним, что ранее глава Удмуртии предложил регион в качестве площадки под строительство завода «Тесла». По словам Сунцова, пока Илон Маск не ответил.