Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии расширят перечень категорий детей-сирот, которых нужно обеспечить жильём в первую очередь. Об этом 17 февраля во время сессии Госсовета рассказала председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Дербилова.

Она предложила внести два изменения в Закон Удмуртской Республики «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Предложено закрепить преимущественное право на обеспечение благоустроенным жильём детей-сирот, чьи родители выполняли задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию России в ходе вооруженной провокации на государственной границе страны и её приграничных территориях, прилегающих к районам проведения СВО. Сейчас такое преимущественное право касается детей-сирот, у которых родители погибли на СВО.

Также было предложено уточнить порядок передачи органам местного самоуправления жилых помещений, которые потом они выдают детям-сиротам.

Проект получил необходимые положительные заключения.

Все депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы принять закон сразу в двух чтениях.