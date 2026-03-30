Ижевск. Удмуртия. Процедура выбора новых членов Общественной палаты стартовала в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Два места в палате освободились после того, как Максима Шумихина назначили Уполномоченным по правам человека в республике, а Евгений Шиляев возглавил управление по молодёжной политике администрации Ижевска.

Как пояснила зампред Госсовета Татьяна Ишматова, решение принято на основании уведомлений о прекращении полномочий.

Представления с предложениями по кандидатам принимаются с 30 марта по 8 апреля. Общероссийские и межрегиональные общественные объединения направляют документы главе Удмуртии, местные — в Общественную палату региона.