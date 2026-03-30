В Общественной палате Удмуртии освободилось два места

15:40, 30 марта, 2026
Максим Александров
В Общественной палате Удмуртии освободилось два места
15:40, 30 марта, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#Госсовет\n#выборы в Госсовет Удмуртии
Источник фото: Госсовет Удмуртии
302
0

С 30 марта по 8 апреля пройдёт процедура выбора новых кандидатов.

Ижевск. Удмуртия. Процедура выбора новых членов Общественной палаты стартовала в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Два места в палате освободились после того, как Максима Шумихина назначили Уполномоченным по правам человека в республике, а Евгений Шиляев возглавил управление по молодёжной политике администрации Ижевска.

Как пояснила зампред Госсовета Татьяна Ишматова, решение принято на основании уведомлений о прекращении полномочий.

Представления с предложениями по кандидатам принимаются с 30 марта по 8 апреля. Общероссийские и межрегиональные общественные объединения направляют документы главе Удмуртии, местные — в Общественную палату региона. 18+

 

15:40, 30 марта, 2026
Максим Александров
302
0
#Ижевск\n#Госсовет\n#выборы в Госсовет Удмуртии