Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии рассмотрели законопроект, призванный упростить систему распределения дотаций для городов и районов республики. Документ, вносящий изменения в закон «О регулировании межбюджетных отношений», обсудили на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам под руководством вице-спикера Госсовета Анатолия Наумова.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, целью поправок является повышение эффективности органов местного самоуправления. Для этого предлагается исключить избыточные показатели оценки эффективности, которые охватывают более 250 аспектов социально-экономического развития.

По мнению парламентариев, это позволит администрациям городов и районов сосредоточить усилия на приоритетных направлениях, а также упростит оценочные процедуры, влияющие на распределение дотаций из бюджета республики.