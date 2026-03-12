Закрыть
В Удмуртии могут упростить методику расчёта дотаций для муниципалитетов

17:27, 12 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет
Источник фото: Госсовет Удмуртии
Из оценочных показателей эффективности предложено исключить более 250 критериев.

Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии рассмотрели законопроект, призванный упростить систему распределения дотаций для городов и районов республики. Документ, вносящий изменения в закон «О регулировании межбюджетных отношений», обсудили на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам под руководством вице-спикера Госсовета Анатолия Наумова.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, целью поправок является повышение эффективности органов местного самоуправления. Для этого предлагается исключить избыточные показатели оценки эффективности, которые охватывают более 250 аспектов социально-экономического развития.

По мнению парламентариев, это позволит администрациям городов и районов сосредоточить усилия на приоритетных направлениях, а также упростит оценочные процедуры, влияющие на распределение дотаций из бюджета республики.

