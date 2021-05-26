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Школьники из Ижевска отправят письма одиноким бабушкам и дедушкам

13:00, 26 мая, 2021
Екатерина Сентемова
Школьники из Ижевска отправят письма одиноким бабушкам и дедушкам
13:00, 26 мая, 2021
Екатерина Сентемова
242
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#пенсионеры\n#письма\n#школьники
Фото: vk.com/babushkinopismo
242
0

Теплые слова доставят много радости пенсионерам.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в День бабушки школьники отправят письма и открытки пожилым людям. Об этом сообщает пресс-служба Миннаца Удмуртской Республики. 

26 мая в Удмуртии отмечают день бабушки, и в связи с этим праздником ученики Национальной гимназии Кузебая Герда поучаствуют в проекте «Бабушкино письмо». Они напишут письма на русском и удмуртском языках с добрыми пожеланиями для пожилых людей, оставшихся без семьи. 

Проект создала 15-летняя школьница из ижевска Лиза Перминова. Вместе с волонтерами она отправляет письма в дома милосердия, чтобы бабушки и дедушки не чувствовали себя одинокими. 

Любой желающий может принять участие и отправить письмо, для этого нужно написать в группу и предложить свою помощь. 

13:00, 26 мая, 2021
Екатерина Сентемова
242
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пенсионеры\n#письма\n#школьники