Школьники из Ижевска отправят письма одиноким бабушкам и дедушкам

Теплые слова доставят много радости пенсионерам.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в День бабушки школьники отправят письма и открытки пожилым людям. Об этом сообщает пресс-служба Миннаца Удмуртской Республики.

26 мая в Удмуртии отмечают день бабушки, и в связи с этим праздником ученики Национальной гимназии Кузебая Герда поучаствуют в проекте «Бабушкино письмо». Они напишут письма на русском и удмуртском языках с добрыми пожеланиями для пожилых людей, оставшихся без семьи.

Проект создала 15-летняя школьница из ижевска Лиза Перминова. Вместе с волонтерами она отправляет письма в дома милосердия, чтобы бабушки и дедушки не чувствовали себя одинокими.

Любой желающий может принять участие и отправить письмо, для этого нужно написать в группу и предложить свою помощь.