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Туристический квест «ДаУР!» стартовал в Удмуртии

14:30, 30 июля, 2020
Анастасия Шевченко
Туристический квест «ДаУР!» стартовал в Удмуртии
14:30, 30 июля, 2020
Анастасия Шевченко
47
0
#туризм\n#конкурс\n#Удмуртия\n#достопримечательности\n#квесты
Фото: Воткинская плотина: даур.рф
47
0

За 74 дня участникам нужно посетить как можно больше мест из списка.

Ижевск. Удмуртия. Туристический квест «ДаУР!» стартовал в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Голосование за самые интересные достопримечательности Удмуртии началось еще 19 мая. Организаторы подвели итоги 10 дней спустя. За это время от жителей региона пришло более 350 предложений, которые составили основу интерактивной карты самых посещаемых и знаменитых мест республики.

В топ-100 вошли, в том числе, музей бурановских бабушек в селе Бураново Малопургинского района, Зоопарк в Ижевске, городище Иднакар. С полным списком можно ознакомиться на сайте даур.рф.  

Сейчас жителям Удмуртии предлагают посетить все эти места, поучаствовав в краеведческой игре. Она предполагает самостоятельное освоение туристических маршрутов и выполнения специального задания.

Для этого нужно посетить как можно больше точек в отведенный промежуток времени, сделать фотографии и выложить пост во «ВКонтакте» или в «Инстаграме». В публикации нужно написать: «Участвую/-ем в #КвестДаУР», отметить соцсети проекта в «Инстаграме» или «Вконтакте», а после указать, в каком месте сделан снимок: «Посетил/-а/-и …». Обязательно — отметить хештеги проекта: #КвестДаУР #Удмуртия100.

Принять участие в проекте могут как семьи, так и одиночные путешественники от 18 лет. Количество точек, которые пройдут участники, разделят по уровням. Первый уровень — 25 точек, второй — 50, третий — 75 и четвертый — 100.

Победителем станет тот, кто посетит больше всего достопримечательностей. Прохождение квеста и прием заявок открыты до 11 октября 2020 года.

Результаты участников обработают до 26 октября, а победителей наградят памятными дипломами и фирменными подарками 4 ноября, в день 100-летия государственности Удмуртии.

Более подробно ознакомиться с правилами участия в квесте можно на сайте проекта.

14:30, 30 июля, 2020
Анастасия Шевченко
47
0
#туризм\n#конкурс\n#Удмуртия\n#достопримечательности\n#квесты

 

 

 


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