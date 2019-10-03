Россельхознадзор в Удмуртии выявил зарастание плодородных почв сорняками на 27 гектарах

Также на земле сельхозназначения обнаружена свалка ТБО.

Сарапул. Удмуртия. Отдел земельного надзора управления Россельхознадзора выявил нарушения на участке сельскохозяйственного назначения в Сарапульском районе Удмуртии. Как сообщает пресс-служба ведомства, участок принадлежит на праве собственности физическому лицу.

В ходе внеплановой проверки установлено, что территория подвержена зарастанию многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью на площади 27,15 га. Также здесь перекрыт плодородный слой почвы твёрдыми бытовыми отходами на площади 6 м². Согласно заключению инспекции по протоколам испытаний, в одной из проб выявлено существенное снижение плодородия почв.





Выявленные факты являются нарушениями земельного законодательства России. По окончании проверки составлен акт, собственнику участка выдали предписание об устранении нарушений. Также данному лицу направили повестку для составления протокола об административном правонарушении в соответствии с частью 2 статьи 8.7 КоАП России «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель».