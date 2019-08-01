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В зоопарке Удмуртии родился оленёнок

16:55, 01 августа, 2019
Диана Ворончихина
В зоопарке Удмуртии родился оленёнок
16:55, 01 августа, 2019
Диана Ворончихина
63
0
#Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия\n#новости\n#Ижевский зоопарк\n#олени
Фото: udm-zoo.ru
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Пол малыша станет известен только через неделю, после этого ему выберут имя.

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Удмуртии родился оленёнок. Как сообщает пресс-служба учреждения, он родился ночью, а утром уже мог стоять на ногах.

Пол малыша можно будет определить только через неделю. Тогда же ему подберут имя.

«По сложившейся в семействе пятнистых оленей традиции, маленькое чудо назовут на японский лад. Так, например, имя матери Амэ с японского означает «небо». А имя ее сестры Юки переводится как «снег», —говорится в сообщении Ижевского зоопарка.

16:55, 01 августа, 2019
Диана Ворончихина
63
0
#Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия\n#новости\n#Ижевский зоопарк\n#олени

 

 

 


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