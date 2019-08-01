Пол малыша станет известен только через неделю, после этого ему выберут имя.

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Удмуртии родился оленёнок. Как сообщает пресс-служба учреждения, он родился ночью, а утром уже мог стоять на ногах.

Пол малыша можно будет определить только через неделю. Тогда же ему подберут имя.

«По сложившейся в семействе пятнистых оленей традиции, маленькое чудо назовут на японский лад. Так, например, имя матери Амэ с японского означает «небо». А имя ее сестры Юки переводится как «снег», —говорится в сообщении Ижевского зоопарка.