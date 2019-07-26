Суббота в Удмуртии будет еще теплой, но дождливой

Похолодание начнется в воскресенье.

Ижевск. Удмуртия. Теплая, но дождливая суббота ждет жителей Удмуртии. По информации пресс-службы Гидрометцентра Удмуртской Республики, ближайшей ночью и в субботу утром местами возможен туман.

27 июня ожидаются кратковременные дожди, больше они вероятны по северу региона. Температура воздуха днём поднимется до +25 +27 градусов Цельсия.

А в воскресенье, 28 июля, начнется похолодание. Термометры покажут не больше +16 +18, пройдут дожди и будет ветрено.

В ночь на понедельник температура опустится до +5 +8 градусов, днем ожидается всего +10 +15 градусов. В начале следующей недели погода сохранится дождливой и холодной.