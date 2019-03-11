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Воскресенье в Ижевске оказалось рекордно тёплым

11:08, 11 марта, 2019
Ксения Чернова
11:08, 11 марта, 2019
Ксения Чернова
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#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна\n#снег\n#рекорд
Фото: pxhere.com
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Предыдущий рекорд был поставлен в 2015 году.

Ижевск. Удмуртия. Рекорд абсолютной максимальной температуры воздуха побили в Ижевске в воскресенье, 10 марта. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщила пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина.

«Вчера мы побили рекорд абсолютной максимальной температуры воздуха в Ижевске, она составила +5,5 °С. Таким образом, самое теплое 10 марта в Ижевске состоялось в 2019 году», - отметила метеоролог.

По её словам, предыдущий рекорд 10 марта был поставлен в 2015 году, тогда столбики термометров поднялись до +5,4 градуса по Цельсию.

Шумихина также добавила, что за первую декаду марта в Ижевске и Воткинске выпало 600-680% от декадной нормы осадков.

11:08, 11 марта, 2019
Ксения Чернова
167
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна\n#снег\n#рекорд

 

 

 


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