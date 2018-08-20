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МЧС Удмуртии: происхождение разлива в Алнашском районе не установлено

10:56, 20 августа, 2018
Диана Ворончихина
10:56, 20 августа, 2018
Диана Ворончихина
1348
0
#экология\n#Алнаши\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#природа Удмуртии
Фото: pixabay.com
1348
0

Работы по ликвидации жидкости начнутся после того, как станет известно, что это за вещество.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжаются исследование разлива жидкости в деревне Кузили Алнашского района. Как рассказал на аппаратном совещании органов госвласти врио начальника ГУ МЧС по региону Евгений Шутов, ликвидация начнется после того, как будет установлено что это за вещество.

Напомним, что разлив обнаружили 12 августа на в поле в 1,3 км юго-западнее деревни. Его площадь составила 250 кв. м. От разлива шли испарения в виде белого облака и едкий запах.

Участок относится к землям сельскохозяйственного назначения ООО «Родина».

10:56, 20 августа, 2018
Диана Ворончихина
1348
0
#экология\n#Алнаши\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#природа Удмуртии

 

 

 


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