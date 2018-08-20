МЧС Удмуртии: происхождение разлива в Алнашском районе не установлено

Работы по ликвидации жидкости начнутся после того, как станет известно, что это за вещество.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжаются исследование разлива жидкости в деревне Кузили Алнашского района. Как рассказал на аппаратном совещании органов госвласти врио начальника ГУ МЧС по региону Евгений Шутов, ликвидация начнется после того, как будет установлено что это за вещество.

Напомним, что разлив обнаружили 12 августа на в поле в 1,3 км юго-западнее деревни. Его площадь составила 250 кв. м. От разлива шли испарения в виде белого облака и едкий запах.

Участок относится к землям сельскохозяйственного назначения ООО «Родина».