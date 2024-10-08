Добровольцы высадили 10 тысяч сеянцев ели в Якшур-Бодьинском лесничестве

Общая площадь высадки составила 2,5 гектара.
Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском лесничестве более сотни добровольцев высадили около 10 тыс. сеянцев ели на площади 2,5 гектара. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Удмуртской Республики.
Акция прошла в рамках проекта «Сохраним лес», в ходе которого в каждом лесничестве планируется высадить деревья на площади 63 гектара.
Всего в этом году в Удмуртии планируется восстановить 11,2 тыс. гектаров леса. Эта цель ставится национальным проектом «Экология».
По заявлению министерства, сейчас план выполнен на 66%, и к концу октября он должен быть полностью выполнен.