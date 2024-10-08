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Добровольцы высадили 10 тысяч сеянцев ели в Якшур-Бодьинском лесничестве

13:20, 08 октября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
Добровольцы высадили 10 тысяч сеянцев ели в Якшур-Бодьинском лесничестве
13:20, 08 октября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
37
0
#Удмуртия\n#экология\n#Якшур-Бодья\n#лесничество\n#лес\n#природа Удмуртии\n#национальные проекты
Фото: министерство природных ресурсов Удмуртской Республики
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Общая площадь высадки составила 2,5 гектара.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском лесничестве более сотни добровольцев высадили около 10 тыс. сеянцев ели на площади 2,5 гектара. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Удмуртской Республики.

Акция прошла в рамках проекта «Сохраним лес», в ходе которого в каждом лесничестве планируется высадить деревья на площади 63 гектара.

Всего в этом году в Удмуртии планируется восстановить 11,2 тыс. гектаров леса. Эта цель ставится национальным проектом «Экология».

По заявлению министерства, сейчас план выполнен на 66%, и к концу октября он должен быть полностью выполнен.

13:20, 08 октября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
37
0
#Удмуртия\n#экология\n#Якшур-Бодья\n#лесничество\n#лес\n#природа Удмуртии\n#национальные проекты