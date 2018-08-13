На поле в Удмуртии разлили жидкость с едким запахом

Площадь загрязнения составила 30 кв. м.

Алнаши. Удмуртия. В Удмуртии обнаружили разлив жидкости с едким запахом. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Загрязненная территория площадью 30 кв. м находится в поле в 1,3 км юго-западнее деревни Кузили Алнашского района.

На место разлива выехали контрольно-надзорные органы, следственно-оперативная группа.

«Ход работ по ликвидации загрязнения, а также установление причин и виновных лиц, исчисление и взыскание ущерба взято природоохранной прокуратурой на контроль», - говорится в сообщении надзорного ведомства.