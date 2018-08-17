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Мировой рекорд: в цирке Удмуртии артистка подняла 86 кг на своих волосах

14:16, 17 августа, 2018
Диана Ворончихина
14:16, 17 августа, 2018
Диана Ворончихина
214
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#Ижевск\n#цирк\n#Удмуртия\n#новости\n#рекорд
Фото: www.youtube.com
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Результат Александры Тарус претендует на то, чтобы попасть в книгу Гиннесса.

Ижевск. Удмуртия. В цирке Удмуртии румынская артистка Александра Тарус, выступающая в итальянском шоу «Слоны и тигры», подняла на волосах 86 кг. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

16 августа гимнастку за волосы привязали к тросу, к ногам прикрепили тяжелый груз и подняли в воздух.

Рекорд претендует на то, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса. До этого максимальный вес, который поднимали на волосах – 55 кг.

МИРОВОЙ РЕКОРД Итальянский цирк

Заявка на рекорд Гиннесса. Артистка в Государственном цирке Удмуртии подняла более 86 килограммов на своих волосах. Сенсационная новость! Вчера был поставлен МИРОВОЙ рекорд румынской артисткой Александрой Тарус, выступающей в шоу "Слоны и тигры" в Государственном цирке Удмуртии. Подъем 85 кг закреплённой воздушной гимнасткой за волосы. Рекорд попадет книгу рекордов Гиннеса.

14:16, 17 августа, 2018
Диана Ворончихина
214
0
#Ижевск\n#цирк\n#Удмуртия\n#новости\n#рекорд

 

 

 


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