Мировой рекорд: в цирке Удмуртии артистка подняла 86 кг на своих волосах

Результат Александры Тарус претендует на то, чтобы попасть в книгу Гиннесса.

Ижевск. Удмуртия. В цирке Удмуртии румынская артистка Александра Тарус, выступающая в итальянском шоу «Слоны и тигры», подняла на волосах 86 кг. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

16 августа гимнастку за волосы привязали к тросу, к ногам прикрепили тяжелый груз и подняли в воздух.

Рекорд претендует на то, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса. До этого максимальный вес, который поднимали на волосах – 55 кг.