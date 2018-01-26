Жительница Удмуртии спрятала телефоны в коробках с соком и пыталась передать их осужденному

Всего за прошлый год сотрудники УФСИН по Удмуртии изъяли 322 телефона.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Удмуртии пыталась передать осужденному телефоны и USB-кабель в коробках из-под сока. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртской Республике.

Инспектора колонии насторожил вес коробок, после чего он заметил, что их дно переклеено. «Когда содержимое двух коробок перелили в другую емкость, на дне обнаружили тщательным образом упакованные сотовые телефоны», - сообщает ведомство.

Женщине грозит штраф до 5 тыс. рублей.

Отметим, в 2017 году за «передачки» к административной ответственности привлекли 52 человека, ещё 17 ожидают судебного решения.

В основном осужденным пытаются передать телефоны, наркотики, алкоголь и деньги. Также сотрудники регионального УФСИН в прошлом году изъяли 60 колюще-режущих предметов.

Особо изворотливые пытались передать предметы в консервных банках.