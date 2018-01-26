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      Жительница Удмуртии спрятала телефоны в коробках с соком и пыталась передать их осужденному

      16:57, 26 января, 2018
      Анна Торхова
      16:57, 26 января, 2018
      Анна Торхова
      397
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#осужденные\n#УФСИН
      Фото: УФСИН по Удмуртии
      397
      0

      Всего за прошлый год сотрудники УФСИН по Удмуртии изъяли 322 телефона.

      Ижевск. Удмуртия. Жительница Удмуртии пыталась передать осужденному телефоны и USB-кабель в коробках из-под сока. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртской Республике.

      Инспектора колонии насторожил вес коробок, после чего он заметил, что их дно переклеено. «Когда содержимое двух коробок перелили в другую емкость, на дне обнаружили тщательным образом упакованные сотовые телефоны», - сообщает ведомство.

      Женщине грозит штраф до 5 тыс. рублей.

      Отметим, в 2017 году за «передачки» к административной ответственности привлекли 52 человека, ещё 17 ожидают судебного решения.

      В основном осужденным пытаются передать телефоны, наркотики, алкоголь и деньги. Также сотрудники регионального УФСИН в прошлом году изъяли 60 колюще-режущих предметов.

      Особо изворотливые пытались передать предметы в консервных банках.

      16:57, 26 января, 2018
      Анна Торхова
      397
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#осужденные\n#УФСИН

       

       

       

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