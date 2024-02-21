Осуждённые исправительной колонии №5 в Сарапуле научились валять валенки

Сарапул. Удмуртия. Технологию изготовления валенок освоили осуждённые исправительной колонии №5 в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Валяную обувь нужно было создать в рамках договора с коммерческим партнером. В результате осуждённые сваляли из шерсти 51 пару женских валенок.

Стоит отметить, что процесс изготовления такой обуви довольно трудоемкий. Чтобы получить из разрыхленной шерсти полноценное изделие, осуждённым нужно было выполнить ряд операций. В этом им помогло современное оборудование, установленное в Центре трудовой адаптации осужденных ИК №5.