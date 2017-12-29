Вокалистка из Ижевска представит Удмуртию на всероссийском конкурсе «Новая звезда»

Съемки пройдут на телеканале «Звезда».

Ижевск. Удмуртия. Певица Ольга Чурбанова из Ижевска представит Удмуртию на третьем сезоне вокального конкурса «Новая звезда». Съемки проекта пройдут на телеканале «Звезда», сообщает пресс-служба агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии.

Эфиры конкурса пройдут с 1 по 7 января. В период полуфинала и финала с 5 по 7 января будет запущено смс-голосование за участников проекта. Собранные средства направят в Благотворительный Фонд Константина Хабенского для помощи детям с заболеваниями головного мозга.