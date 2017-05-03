Велопутешественница с умирающей таксой добралась до Ижевска

Конечной точкой 34-летней жительницы Челнов и ее спутницы должен стать Магадан.

Ижевск. Велопутешественница с умирающей таксой Капой добралась до Ижевска. Об этом 34-летняя Анна Смолина написала в группе пробега. Конечной точкой жительницы Челнов и ее питомца должен стать Магадан.

«Я в Удмуртии, у меня +1 час к московскому времени. Километраж за 2 дня 113км (47 вчера и 66 сегодня)», - написала туристка.

В пути она познакомилась с местным путешественником Андреем Исаевым.

«Он тоже себе устраивал одиночный поход (пеший, по Удмуртии), ходил 4 месяца, до наступления холодов. Обещал прислать ссылку на свои отчёты, но пока не прислал, поэтому не прикладываю», - отметила в своем блоге Анна Смолина.

По ее словам, ночевала она в лесу. На ужин из еды была вермишель быстрого приготовления и соевое мясо.

«Первый раз одна ночую на природе и впервые готовлю еду на горелке», - пишет Смолина.

«Я собираюсь в велопоход до Магадана под лозунгом «А чего дома сидеть?». Идея в том, чтобы не засиживаться на месте, быть динамичным, ставить немного сумасшедшие цели и их добиваться. Со мной собака в тяжелом состоянии в силу возраста. У нее прогрессирующая онкология, и жидкость скапливается в брюшной полости. Врачи прогнозируют скорый уход. Это своеобразный квест в последний путь», — рассказала ранее Анна.