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      Велопутешественница с умирающей таксой добралась до Ижевска

      11:45, 03 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      11:45, 03 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      358
      0
      #Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#путешествие\n#Набережные Челны
      Фото: vk.com/achegodomasidet
      358
      0

      Конечной точкой 34-летней жительницы Челнов и ее спутницы должен стать Магадан.

      Ижевск. Велопутешественница с умирающей таксой Капой добралась до Ижевска. Об этом 34-летняя Анна Смолина написала в группе пробега. Конечной точкой жительницы Челнов и ее питомца должен стать Магадан.

      «Я в Удмуртии, у меня +1 час к московскому времени. Километраж за 2 дня 113км (47 вчера и 66 сегодня)», - написала туристка.

      В пути она познакомилась с местным путешественником Андреем Исаевым.

      «Он тоже себе устраивал одиночный поход (пеший, по Удмуртии), ходил 4 месяца, до наступления холодов. Обещал прислать ссылку на свои отчёты, но пока не прислал, поэтому не прикладываю», - отметила в своем блоге Анна Смолина.

      По ее словам, ночевала она в лесу. На ужин из еды была вермишель быстрого приготовления и соевое мясо.

      «Первый раз одна ночую на природе и впервые готовлю еду на горелке», - пишет Смолина.

      «Я собираюсь в велопоход до Магадана под лозунгом «А чего дома сидеть?». Идея в том, чтобы не засиживаться на месте, быть динамичным, ставить немного сумасшедшие цели и их добиваться. Со мной собака в тяжелом состоянии в силу возраста. У нее прогрессирующая онкология, и жидкость скапливается в брюшной полости. Врачи прогнозируют скорый уход. Это своеобразный квест в последний путь», — рассказала ранее Анна. 

       
      11:45, 03 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      358
      0
      #Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#путешествие\n#Набережные Челны
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